としとしあわせ_p01【漫画】本編を読む結婚10周年で夫婦そろって30歳を迎えたばかりなのに、妻のひまわりは急速に老い込み、まるで老婆のような姿になってしまった。近所の主婦たちから好奇の目を向けられるなか、夫は妻を大切にしながらも、急激に老いていく彼女の顔を直視できず「老いが恐ろしい」と隠れて嗚咽する。そんな残酷で美しい夫婦の愛を描いた墨染清(@sumizomesei)さんの漫画『としとしあわせ』が、読者の涙腺を崩壊さ