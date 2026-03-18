ダンスボーカルグループ・M!LKの冠番組『M!LKじゃん！』（ABCテレビにて毎週火曜 深夜放送・関西ローカル）がスタジオを飛び出し、2026年3月15日（日）ABCテレビの隣にある大阪・堂島リバーフォーラムで番組イベントを開催した。 ©️ABCテレビ 同番組は、M!LKがお悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する番組。これまで「誰かのために汗をかく」というコンセプトで解決に当た