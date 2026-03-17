マヨネーズ以外のブロッコリーの食べ方 お弁当の隙間埋めや食卓の彩りに大活躍の「ブロッコリー」。マヨネーズをかけて食べてもおいしいですが、ナムルやごま和えにしてもおいしく食べられますよ。 お酒のつまみにもぴったり香り豊かなゴマ和えシンプルに塩！下ゆで不要！レンジで簡単調理 お湯を沸かして下ゆでをして…という面倒な作業なしで、レンジだけで作れるのでとっても簡単！ナムルやごま和えは、ほどよく歯ごたえのあ