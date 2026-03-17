不二家はロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した新商品「プレミアムミルキー」を全国で発売する。発売日は3月24日。参考小売価格はオープンプライス。〈北海道産生クリームを2倍使用した濃厚な味わい〉本商品は「伝統×上質」をテーマに開発された特別仕様のミルキー。北海道産生クリームを通常の2倍配合し、コク深くリッチな味わいに仕上げている。さらに、やわらかなキャンディの中には、とろりとした練乳ソ