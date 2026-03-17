「XG WORLD TOUR: THE CORE」福井公演の模様 7人組アーティストグループ・XGの自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の福井公演が、3月14日にサンドーム福井で開催された。【写真】ワールドツアー福井公演で熱いパフォーマンスで魅了するXG1月23日にリリースされた1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げた本ツアーは、これまでに横浜3公演(Kアリーナ)、大阪2公演(大阪城ホール)、名古屋2