

「XG WORLD TOUR: THE CORE」福井公演の模様

7人組アーティストグループ・XGの自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の福井公演が、3月14日にサンドーム福井で開催された。

【写真】ワールドツアー福井公演で熱いパフォーマンスで魅了するXG

1月23日にリリースされた1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げた本ツアーは、これまでに横浜3公演(Kアリーナ)、大阪2公演(大阪城ホール)、名古屋2公演(IGアリーナ)を開催し、計約11万人を動員するなど各地で大きな熱狂を生み出してきた。

1st Full Album「THE CORE - 核」は、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で自身初となるTop100入りを始め、米ビルボード「Emerging Artist」2位、米ビルボード「Top Albums Sales」 5位、米ビルボード「Top Current Album Sales」5位、米ビルボード「Dance Digital Song Sales」10位、米ビルボード「Hot Dance/Pop Songs」13位、米ビルボード「Independent Albums」16位、米ビルボード「Artist 100」74位にランクインするなど、日本人アーティストとしては快挙ともいえる異例のチャートインを果たし、国内でもBillboard Japan「Hot Albums」、Billboard Japan「Download Albums」、オリコン週間デジタルアルバムランキングで首位を獲得するなど、今なお、国内外で旋風を巻き起している。

今回の福井公演もこれまでの公演と同様に、革新的な衣装に身を包んだメンバーが圧倒的なパフォーマンスで終始、オーディエンスを魅了。最新アルバム収録曲を中心に、ライヴオリジナルアレンジも織り交ぜた代表曲も含む全24曲を披露し、最初から最後まで一瞬たりとも観客の視線と心を離さず、約1万人を動員した会場を深い陶酔へと導いた。

また、本公演のアンコールでは、MCにてメンバー1人1人がファンへ向けて感謝の想いを伝えた。

JURIN 「今夜この最高に美しい宇宙時間を一緒に作ってくださり、本当にありがとうございました。」

HARVEY「改めてALPHAZの愛を感じることができ、本当に幸せです。」

CHISA 「嬉しい時も、苦しい時も、どんな瞬間も乗り超えて、私たちはここに立っています。」

JURIA「そしてその隣には、いつもALPHAZがいてくれました。」

HINATA「みなさんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます。」

COCONA「私たちは止まらず、これからもずっと走り続けます。」

MAYA「これからもALPHAZと一緒に素敵な景色を見たいです。」

そしてアンコールのラストには、XGが練習生時代から聴いていた、思い入れの深い楽曲「JUST STAND UP!」（Artists Stand Up To Cancerのカバー）をサプライズで披露。ステージ上で力強く届けられた「何があってもうまくいく」「諦めないで」といったメッセージ性あふれる歌詞は、幾多の挑戦を乗り越えてきた現在のXGメンバーの境地や想いと重なり、会場は大きな感動と温かな拍手に包まれ、ステージは幕を閉じた。

このパフォーマンスはYouTubeでも生配信が行われ、国内外のファンから「練習生からの真っ直ぐな想いと力強い決意が伝わってきて涙腺が崩壊した。」「just stand up truly is our anthem… I love you so much xg. I’m so proud of you.」「音楽に誠実に。というXGらしさに溢れた、決意のJust Stand Up!だった。」「XGとALPHAZとなら乗り越えられる。」など、多くの反響が寄せられている。

メンバーは最後に「ALPHAZ、大好きー！」と述べ、温かな空気に包まれた福井公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

セカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」は、この後宮城、兵庫、福岡、東京を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定だ。