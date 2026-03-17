臨時校長会倉敷市 16日 岡山県倉敷市立中学校の教諭が体罰を行ったとして停職処分を受けた問題で、倉敷市の教育委員会が16日、臨時校長会を開きました。 臨時校長会には倉敷市立の小・中学校や高校などから91人が出席し、再発防止のためのチェックシートを記入したり、意見を出し合ったりしました。 3月13日、岡山県教育委員会は倉敷市の公立中学校の男性教諭を停職1カ月の懲戒処分にしました。 教諭は指