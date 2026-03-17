新興メーカー渾身のスーパースポーツBATON BIKESは、2017年に中国の重慶市で設立されたバイクメーカー「KOVE（コーベ）」のスーパースポーツモデル「450RR」を、日本市場へ導入する計画を明らかにしました。導入は2026年8月が予定されています。ミドルクラス市場に投入される「450RR」は、4気筒エンジン搭載の本格的なスーパースポーツモデルです。【画像】超かっこいい！ これがKOVEのスーパースポーツ「450RR」です！ 画像で