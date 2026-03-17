新興メーカー渾身のスーパースポーツ

BATON BIKESは、2017年に中国の重慶市で設立されたバイクメーカー「KOVE（コーベ）」のスーパースポーツモデル「450RR」を、日本市場へ導入する計画を明らかにしました。導入は2026年8月が予定されています。

ミドルクラス市場に投入される「450RR」は、4気筒エンジン搭載の本格的なスーパースポーツモデルです。

【画像】超かっこいい！ これがKOVEのスーパースポーツ「450RR」です！ 画像で見る（11枚）

このモデルで特筆すべきは、装備重量165kgというクラス最軽量のボディに、レッドゾーンが1万6000回転に設定された高回転型エンジンを組み合わせている点であり、スポーティな走りを提供します。

参考までに、同クラスのモデルであるカワサキ「Ninja ZX-4R」と比較すると車重は20kg以上軽く（Ninja ZX-4RRは189kg）仕上げられています。

パワーユニットには、スポーツバイクの定番といえる水冷4ストローク並列4気筒DOHC 16バルブエンジンを採用しています。最高出力は1万3500回転で49kW（66.6PS）を発生させ、高速域ではラムエア吸気によってさらなるパワー向上が図られます。エンジン単体の重量が42kgに抑えられていることも、車両全体の軽量化に大きく寄与しています。

車体には、高強度鋼材「HC700」と「Q355B」を組み合わせた鋼管トラス構造フレームが採用されました。この高剛性フレームは単体重量が約7kg（15.4ポンド）と非常に軽く、アルミ製のスイングアームとともに、クラス最軽量の装備重量の実現に貢献しています。

足回りには、前後ともにKYB製のサスペンションが備わります。フロントにはφ41mmの倒立フォーク、リアには外部リザーバータンク式のショックアブソーバーが取り付けられており、いずれもフルアジャスタブル仕様のため、乗り手の好みや走行シーンに合わせた細かい調整が可能です。

また、アップとダウンの両方に対応するクイックシフターやトラクションコントロール、ステアリングダンパー、ラジアルマウントブレーキといった、現代のスーパースポーツに求められる装備も網羅しています。

日本市場に導入される450RRのボディカラーはRedが予定されていますが、グラフィックについては変更される可能性があります。

450RRの価格（消費税込、予価）は107万8000円となっています。