沖縄県名護市辺野古で、修学旅行の“平和学習”中の船が転覆し、高校生ら2人が亡くなりました。澄み渡る沖縄の海で悲劇は起きました。記者「転覆したとみられるボート2隻が海上保安庁のゴムボートで曳航されていきます」16日午前10時すぎ、沖縄県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆し、乗客乗員全員が海に投げ出されました。記者「転覆した船から救助された人の手当てにあたっています」救助された人のなかには靴を履いていない人も