英国発ナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）が、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と再びコラボレーション。銀河の世界観を表現した限定コレクションが2026年3月10日より全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリにて発売されます。バスボムやボディソープ、リップケアなど全12種のアイテムが登場し、バスタイムやセルフケア時間を楽しく彩ります。マリオの世界