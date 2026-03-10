原材料費や人件費が高騰する中、業界では価格戦略の二極化が加速している。激安弁当でスーパー各社がしのぎを削る一方、ひとつ1480円の高級海苔弁も「きょうは特別」などと幅広い層の支持を得ている。税込み200円台の格安弁当弁当業界で価格戦略の二極化が進んでいる。帝国データバンクによると2025年「弁当店の倒産」は55件と、2024年を上回り2年連続で過去最多となった。原材料費や人件費の高騰で、中小弁当店の倒産が相次いでい