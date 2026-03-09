スノーピーク（Snow Peak）が、子どもや親子に向けてキャンプや野遊びの体験価値を伝える新プロジェクト「こどもピーク」を始動した。子ども向けのキャンプイベントを開催するほか、外部団体や学術機関などと組んだキッズプログラムの提供、子ども向けの新たな製品開発などを進める。プロジェクトパートナーには、タレントで4歳男児の母でもあるイモトアヤコさんが就任。イモトさんが登場するYouTubeコンテンツなども企画する。