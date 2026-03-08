フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」から、日本限定バッグが登場します。人気のニットバッグシリーズをはじめ、カジュアルに使えるキャンバスバッグシリーズにも春らしいウニッコデザインがラインナップ。ブルーを基調にオフホワイトやオレンジ、ミント、ピンクなどの華やかなカラーが映えるアイテムは、春のコーディネートのアクセントにもぴったりです♡全国のマリメッコスト