マリメッコ日本限定バッグ登場♡春色ウニッコが映える新作ニット＆キャンバスバッグ

フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」から、日本限定バッグが登場します。人気のニットバッグシリーズをはじめ、カジュアルに使えるキャンバスバッグシリーズにも春らしいウニッコデザインがラインナップ。ブルーを基調にオフホワイトやオレンジ、ミント、ピンクなどの華やかなカラーが映えるアイテムは、春のコーディネートのアクセントにもぴったりです♡全国のマリメッコストアと日本公式オンラインストアにて2026年3月19日(木)より販売されます。

日本限定ウニッコのニットバッグ



マリメッコのバッグシリーズの中でも高い人気を誇るニットバッグシリーズから、日本限定デザインが登場します。

ブルーをベースに、オフホワイトとオレンジのウニッコが映える華やかなデザインが魅力。シンプルなコーディネートにもアクセントを加えてくれる、存在感のあるアイテムです。

Unikko ラージバッグ



価格：50,600円（日本限定）

カラー：ブルー基調（オフホワイト・オレンジのウニッコ）

Unikko ショルダーバッグ



価格：37,400円（日本限定）

カラー：ブルー基調（オフホワイト・オレンジのウニッコ）

普段使いしやすいショルダータイプと、大容量のラージバッグの2種類が展開され、用途に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

カジュアルなVankkaキャンバスバッグ



プレイフルなベーシックアイテムを展開する「Marimekko Kioski」からは、キャンバスバッグシリーズ「Vankka」に日本限定デザインが登場。

爽やかなブルー×ミントのウニッコと、可愛らしいピンクの濃淡で描かれたウニッコの2デザインがラインナップされています。カジュアルコーデやデイリー使いにぴったりのバッグです。

Piirto Unikko Vankka バッグ



価格：14,300円（日本限定）

カラー：ブルー×ミント

Piirto Unikko Vankka バッグ



価格：14,300円（日本限定）

カラー：ピンク系

軽やかなキャンバス素材で使いやすく、春のお出かけやショッピングにも活躍してくれるアイテムです♪

先行販売ポップアップも開催

今回の日本限定バッグは、開催中の「Marimekko Sakura Pop-up」でも先行販売が行われています。いち早く手に入れたい方は、ポップアップ会場もチェックしてみてください。

Marimekko Sakura Pop-up 開催日程：

越谷レイクタウン 2F マリメッコ 3月1日(日) - 4月14日(火)

日本橋髙島屋S.C. 本館1F 正面イベントスペース 3月4日(水) - 3月10日(火)

小倉井筒屋 本館1F 特設会場 3月11日(水) - 3月17日(火)

Rakuten Fashion 3月13日(金)10:00 - 3月19日(木)10:00

販売開始日：2026年3月19日(木)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

春コーデに映える日本限定バッグ♡

マリメッコらしい大胆なウニッコデザインが魅力の日本限定バッグは、春らしいカラーリングでコーディネートを華やかに彩ってくれるアイテム。

ニットバッグとキャンバスバッグ、それぞれ異なる魅力があり、シーンに合わせて楽しめます。数量や入荷状況に限りがある場合もあるので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡