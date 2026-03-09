WBC1次ラウンド・プールB野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日（日本時間8日）、1次ラウンド・プールBが行われた。米国―英国戦（ダイキン・パーク）は、米国が9-1で完勝した。この試合ではアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の打球でフェンスの一部が“壊れる”事態が発生した。米国は先制を許すも、5回にカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）の2ランなど、一挙5点で逆転した。衝撃シーンが生まれ