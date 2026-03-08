一部インド人観光客の“素行の悪さ”が各国で問題視されているワケ。タイでは「インド人お断り」の張り紙、国際線CAもマナーに嘆き
今年の春節は中国人観光客の減少もあって例年より静かだったが、代わって存在感を高めているのがインド人観光客だ。急増する海外旅行需要の一方で、文化や習慣の違いから各国で摩擦も起きているという。タイで頻発するトラブルの実態とともに、急増する“新たな訪日客”とどう向き合うべきかを考える！
◆立ち小便に売春婦への値切り！喧嘩騒ぎは日常茶飯事だった
インドでは今、空前の海外旅行ブームが起きているが、各国で一部インド人観光客の素行の悪さが問題視されている。なかでも最大の発火点になっているのはタイだ。2月頭にバンコクを訪れた日本人男性はこう語る。
「ゴーゴーバーが連なる通りで深夜、インド人の集団がリヤカーで菓子を売る行商の女性と喧嘩していたんです。すると、そのうちの1人が唾を吐きかけ、罵倒し始めました。直後、近隣のスタッフが集まり、殴り合いが始まったんです。インド人の集団が酔って勝手に売り物を持っていこうとしたみたいです」
現地報道を見ても、インド人観光客による迷惑行為が相次ぎ社会問題化していた。
きっかけとなったのは昨年1月の騒動。タイ有数のリゾート・パタヤビーチで、インド人観光客と見られる5、6人が立ち小便をしている映像がネットで拡散。その振る舞いに温厚なタイ国民も激怒し、インド人観光客への忌避感が決定的に高まったという。
同地では昨年夏、インド人男性3人がホテルの自室に連れ帰ったセックスワーカーの女性1人と金額交渉でトラブルとなった後、警察に“救助要請”を行うなどの騒動を巻き起こしたことも大きく報じられた。彼らはバーで会った女性と1人あたり1万5000円の料金で話がついていたが、ホテルに着いた直後「胸が小さすぎる」などと難癖をつけ、値引きを要求していたという。
◆ニューハーフ集団がインド人を袋叩きに！
「夜の街でインド人とタイ人が揉めているのは、もはや日常の風景です」と話すのは、パタヤ在住2年の日本人Sさん（40代）だ。
「つい先日も、ゴーゴーバーの料金で揉めたインド人が、ニューハーフの集団に袋叩きにされているのを見たばかりです。また、混雑している歓楽街で、インド人の集団がボリウッド映画のように踊り始め、白人から水をかけられているのも見たことがあります。昼間に会うインド人観光客は大人しくてフレンドリーな印象ですが、酒が入ると豹変する人が多いよう。タイでは夜の店に限らず、インド人お断りの夜のお店が少なくない」
インド人観光客が問題視されているのはタイだけではない。1月には仏パリのモンマルトルで、インド人観光客グループが「マハーラーシュトラ万歳！」と自らの出身州名を大声で連呼する映像が拡散。フランス国民からも「国に帰ってからやれ」などの批判も噴出した。
ほかにもマレーシアや韓国、ベトナムなどで、過度な値切り交渉や大声での会話、飲食店内でのマナー違反がたびたび報告されている。各国でのトラブル頻発は本国でも認識されているようだ。インド英字紙『ヒンドゥスタン・タイムズ』は最近、「インド人旅行者が嫌われる理由」（1月23日付）という記事を掲載。「列に並べ」「公共の場で足を投げ出すな」といった警告を自国民に発していた。
◆国際線CAが嘆くインド人のトイレ問題
では、日本ではどうか。日本政府観光局の推計によれば、25年のインド人訪日客数は前年比35.2％増の約31万5100人と過去最高を記録し、急増中。京都市内のホテルに勤める従業員はこう述べる。
「まだ富裕層が多く、チップもくれるので感じはいいですよ。でも一度だけ、十数人の集団が午前中にチェックアウトしたあと、ロビーのソファを占拠し、7時間くらい居座っていたことがありました。他の宿泊客からクレームもあったので、注意すると『深夜便だから』と言うんです。レイトチェックアウトするお金を節約したかったんでしょうね……」
