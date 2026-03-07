ＮＴＴドコモは３Ｇの通信サービスを３月末で終了することにともない、利用者に早めの相談を呼びかけています。 ＮＴＴドコモによると、ガラケーなどで３Ｇの通信サービスを契約している利用者は２月末の時点で全国に約４０万人いるということです。 ＡＵとソフトバンクは、すでに３Ｇの通信サービスから撤退しており、ＮＴＴドコモも３月一杯で３Ｇ通信サービスを終了します。 このため、３Ｇ通