「管理職の経験があれば、どこでも通用するはず」と、自信とともに早期退職に応じた甘杉さん（仮名・54歳）。退職金の上乗せに惹かれて会社を飛び出し再就職を狙うも、彼を待っていたのは「不採用」の通知メールと、貯蓄がみるみる減っていく恐怖でした。黒字リストラに応募し、再就職の壁にぶつかって後悔の日々を送る50代男性の事例を紹介します。「管理職なら即戦力」という甘い見込み「本日も不採用通知が届きました。これで30