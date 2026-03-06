「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が5日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。慢性的に睡眠に悩まされていると明かした。この日は「睡眠の悩みを解決したい人たちの夜会」のテーマで展開。あのは「寝るのが怖い。寝つきも悪ければ寝起きも悪いので、起きるとき気持ち悪くて。色んな方法を試しても寝られないんです」と語った。これまでに試したのは「起床時間に開く自動カーテン、湯船に入る