女優の山本舞香（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。2月26日に活動休止を発表した「MYFIRSTSTORY」でボーカルを務める夫のHiro（32）との2ショットを披露した。山本は文章を記すことなく写真だけを投稿。写真はライブ会場と思われる場所の席に座る後ろ姿の2ショットで、活動休止を発表したHiroに山本がそっと寄り添っているようだった。午前2時過ぎの投稿にも関わらず同5時の段階でいいね!は7000以上だった。なお、