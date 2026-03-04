全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第9話のあらすじと場面カットが公開された。また、TVアニメ『ハイスクール！奇⾯組』アートコンテストが開催されることが決定した。『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャ