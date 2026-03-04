『ハイスクール！奇面組』第9話「ねむりむし仁くん」「きみの⼿料理が……」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第9話のあらすじと場面カットが公開された。また、TVアニメ『ハイスクール！奇⾯組』アートコンテストが開催されることが決定した。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第9話のあらすじはこちら。
＜第9話「ねむりむし仁くん」「きみの⼿料理が……」あらすじ＞
「ねむりむし仁くん」「きみの⼿料理が……」
⼤間家は朝から、仁を夢の世界から叩き起こすのにおおわらわである。並⼤抵の⽅法では⻭が⽴たないからだ。潔も⼿伝って、なんとか家から送り出された仁は、学校でもそのマイペースっぷりをいかんなく発揮する！
「きみの⼿料理が……」
登校してきた唯の様⼦がおかしい。その原因は、零となんだか「いい雰囲気」になる今朝の夢。いざ現
実でも零と顔を合わせると恥ずかしさにドギマギしてしまうが、零の⽅もなにやら唯に⾔いたいことが
あるようで……？
＞＞＞第9話場面カットをすべてチェック！（写真11点）
また、TVアニメ『ハイスクール！奇⾯組』アートコンテストの開催が決定した。イラストをはじめ、動画や写真、刺繍や⽴体物など、奇⾯組や唯・千絵、各組のリーダー達など既にアニメに登場した『ハイスクール！奇⾯組』のキャラクターを表現していればなんでも OK。最優秀賞は原作者・新沢基栄がアニメに登場したキャラクターの中から⼀体希望のキャラクターを描き下ろした⾊紙がプレゼントされる。
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
