◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)侍ジャパンは大会前最後の強化試合で阪神に勝利。日本は3月6日にWBC初戦のチャイニーズ・タイペイ戦を迎えます。初回に5階席に飛び込む先制弾を放った鈴木誠也選手は「久々に日本のファンの皆さまの前でホームランを打ててすごく嬉しかったです」とコメント。「感触は良かったんですけど、まさかあそこまで飛んでるとは思わなかったので、皆さんが喜んでくれたので良かったです」と振