漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス第114巻が本日4日に発売され、全世界の累計発行部数が6億部を突破した（国内４億5000万部以上・海外1億5000万部以上）。2022年8月に発売された第103巻で累計5億1000部を突破しており、3年7ヶ月で9000万部増加した。また、原作者・尾田栄一郎氏が、初めて「ONE PIECE」と主人公モンキー・D・ルフィの秘密を一枚の紙に記録し、海底に沈める特別企画が実施された。【画像】ワンピースの