LE TALONから、サンリオキャラクターズとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場します。人気の＜サシメッシュフラット＞10周年を記念したシューズをはじめ、旅に便利なポーチアイテムまで幅広くラインナップ。”Take Me with You（わたしも連れていって）”というメッセージをテーマに、お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけ気分を楽しめる特別なコレクションです♡