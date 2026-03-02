LE TALON×サンリオキャラクターズ登場♡旅気分が高まる限定コラボ

LE TALONから、サンリオキャラクターズとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場します。人気の＜サシメッシュフラット＞10周年を記念したシューズをはじめ、旅に便利なポーチアイテムまで幅広くラインナップ。”Take Me with You（わたしも連れていって）”というメッセージをテーマに、お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけ気分を楽しめる特別なコレクションです♡

軽くて快適なコラボシューズ

ポインテッドサシメッシュフラット



価格：11,000円（税込）

LE TALONで長く愛されている軽量フラットシューズ。柔らかなメッシュ素材が足を包み込み、長時間歩いても快適な履き心地が魅力です。

10周年を記念し、サンリオキャラクターズとの特別デザイン全7種が登場。限定スペシャルコラボBOX入りで、特別感のあるアイテムに仕上がっています。

サイズ：22cm-25cm(カラー：全7種)

JJ×ANNA SUI限定アイテム通販開始！50周年記念コラボをチェック

旅行に便利なポーチアイテム

トラベルポーチ



価格：3,630円（税込）

付属のフックで吊るして使える設計のトラベルポーチ。スキンケア用品や小物類をすっきり収納でき、旅先でも使いやすい実用性の高さが魅力です。

サイズ：縦21cm×マチ7.5cm×横16cm(カラー：全7種)

ミラー付きミニポーチ



価格：2,750円（税込）

ポーチとミラーがセットになった便利なアイテム。内外にポケットが付いており、コンパクトながら収納力も十分です。ハート型カラビナ付きでバッグチャームとしても楽しめます♡

サイズ：縦8cm×マチ1cm×横11.5cm(カラー展開：全7種)

マルチポーチ



価格：1,980円（税込）

旅支度に便利な巾着タイプのマルチポーチ。衣類や小物をまとめて収納でき、旅行の整理整頓にも役立ちます。

サイズ：縦38cm×横26cm(カラー展開：全7種)

2026年3月1日（日）：LE TALON 全店＆オンラインストア一斉発売

※店舗は各店オープン時間より、オンラインストアは12:00販売スタート

旅気分を楽しめる限定コレクション

サンリオキャラクターズとのコラボアイテムは、旅行をテーマにした心ときめくデザインが魅力。実用性と可愛らしさを兼ね備えたラインナップは、お出かけや旅行の気分をぐっと盛り上げてくれます。

お気に入りのキャラクターと一緒に、特別な時間を楽しんでみてください♪