春の訪れとともに、スイパラに心ときめく季節限定フェアが登場♡2026年3月4日より開催される「ストロベリーフェア」では、旬のいちごを贅沢に使った華やかなスイーツが勢ぞろい。甘酸っぱい苺の魅力はもちろん、春野菜を使ったフードメニューまで楽しめる、今だけのご褒美ビュッフェです。 春色いちごスイーツ全紹介♡ 苺のルビームースケーキ 苺のピューレ