スイパラのストロベリーフェアが開催♡旬のいちごスイーツが集結

春の訪れとともに、スイパラに心ときめく季節限定フェアが登場♡2026年3月4日より開催される「ストロベリーフェア」では、旬のいちごを贅沢に使った華やかなスイーツが勢ぞろい。甘酸っぱい苺の魅力はもちろん、春野菜を使ったフードメニューまで楽しめる、今だけのご褒美ビュッフェです。

春色いちごスイーツ全紹介♡

苺のルビームースケーキ

苺のピューレと「とちあいか」のクリームを合わせた、なめらかなムース。ほんのりレモンが香る爽やかな後味が魅力です。

苺とさくらあんのケーキ

苺クリームと桜風味の餡クリームを重ね、洋ナシのコンポートをサンド。春らしい香りとみずみずしさが広がります。

苺みたいなプランタンフルーツケーキ

オレンジ・レーズン・りんご・レモンの糖蜜漬けフルーツを贅沢に使用。紅茶シロップを含ませたしっとり食感が特徴です。

苺たっぷりシフォンケーキ

自家製苺ジャムを練り込んだ、ふんわり軽やかな口どけのシフォン。やさしい甘さに癒されます。

抹茶とあずきのティラミスムース

抹茶シロップを含ませたスポンジにティラミス風ムースを重ね、あずきをトッピング。ほろ苦さと甘みのバランスが絶妙。

生キャラメルとカシスのケーキ

S1グランプリ2026優勝スイーツ。バター香るクッキー生地に濃厚生キャラメルとカシスクリームを重ねた、甘酸っぱい贅沢ケーキ。

苺のベリールージュタルト

みずみずしい苺をたっぷり飾った華やかなタルト。

※オーダー形式店舗限定スイーツとなります。

井村屋のずんだもち風アイス登場♡贅沢3層仕立ての和スイーツ

春限定フードも1品ずつ紹介

たけのこと炭火鶏のカレー

春のたけのこと炭火焼き鶏を合わせた中辛カレー。香ばしさが食欲をそそります。

あさりとキャベツの和風パスタ

あさりの旨みとキャベツの甘みが広がる、バター醤油風味のやさしい一皿。

バジル香るベーコンのトマトソースパスタ

F1グランプリ優勝メニュー。バジルとチーズが香る王道トマトパスタ。

ベーコンとグリーンピースのコンソメスープ

ベーコンの旨みと旬のグリーンピースが溶け合う、ほっとする味わい。

豚汁

旬のたけのこ入り白味噌仕立て。野菜たっぷりで心まで温まる一杯。

レモンとミントのフレーバーウォーター

レモンとミントが爽やかに香る、すっきりとしたドリンクです。

開催概要＆料金

スイパラ「ストロベリーフェア」は、2026年3月4日（水）よりスタートし、6月上旬頃までの開催を予定しています。

対象はバイキング全コースで、旬のいちごスイーツや春限定フード、スイパラ特製スイーツの食べ放題に加え、ドリンクバーも利用可能です。

料金は2026年3月19日まで大人1,690円（税込）、小人1,040円（税込）～。3月20日からは価格改定により、大人1,790円（税込）、小人1,040円（税込）～となります。コース詳細は公式サイトをご確認ください。

※予告なく当日の提供を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※写真は全てイメージです。

春のご褒美時間をスイパラで♡

いちごの甘酸っぱさを主役に、和・洋さまざまな春メニューが勢ぞろいするストロベリーフェア。スイーツもフードも1品ずつ味わえば、季節の移ろいを五感で感じられるはずです。友人とのおしゃべりタイムにも、自分へのリフレッシュ時間にも♡この春はスイパラで、とびきり華やかなひとときを過ごしてみてください。