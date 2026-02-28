食料品の消費税ゼロで「飲食店の客離れを招く」という懸念を外食産業の業界団体・日本フードサービス協会の久志本京子会長が表明した。2月25日の会見で、食品消費税ゼロに反対する立場を明確にし、ゼロにするのであれば「外食も含めてほしい」と要望した。 【画像】「全然わかっていないな」外食業界の食品消費税ゼロ反対表明に「そりゃそうだ」と自論を展開した参院議員 飲食店はすでに客離れが進んでおり