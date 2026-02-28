2月14日、東京・港区のグランドプリンス新高輪で、第75代横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）の横綱昇進披露パーティーが盛大に執り行われた。披露宴には木原稔官房長官、日本相撲協会の八角理事長、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）、横綱審議委員会の池坊保子氏（元衆院議員・華道家）ら約2000人が出席し、角界の新たな顔役の門出を祝った。【写真】メルカリに出品されてしまった大の里の『披露宴記念品セット』史上最速の横綱が迎