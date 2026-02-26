柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ■シェーディングに動画内に登場したのはこちら！GALLS/花道3Dパレット 01骨格引き立てグレージュ 税込1,980円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るү