柏木由紀「自然な高さと影」鼻のシェーディングに感心！“大人メイク”に使える陰影パレット

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■シェーディングに

動画内に登場したのはこちら！

GALLS/花道3Dパレット 01骨格引き立てグレージュ 税込1,980円（公式サイトより）

芸人のエルフ・荒川さんがプロデュースするコスメブランドから発売となっている、立体感のあるハイライトと影がひとつで作れるパレット！

柏木さんはこちらの、左上のコンシーラーカラーを指に取り、高く見せたい鼻筋や、おでこに塗布。その質感について「すごい」「クリームみたいな質感と相性抜群、鼻を高く見せるのが」とテクスチャーについても言及

右上のシェーディングカラーは鼻先の下や小鼻に塗布し「すごい、自然な高さと影を作ってくれる最高のアイテム」と感心したようにコメントしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！