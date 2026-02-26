柏木由紀「自然な高さと影」鼻のシェーディングに感心！“大人メイク”に使える陰影パレット
柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！
■シェーディングに
動画内に登場したのはこちら！
GALLS/花道3Dパレット 01骨格引き立てグレージュ 税込1,980円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
芸人のエルフ・荒川さんがプロデュースするコスメブランドから発売となっている、立体感のあるハイライトと影がひとつで作れるパレット！
柏木さんはこちらの、左上のコンシーラーカラーを指に取り、高く見せたい鼻筋や、おでこに塗布。その質感について「すごい」「クリームみたいな質感と相性抜群、鼻を高く見せるのが」とテクスチャーについても言及
右上のシェーディングカラーは鼻先の下や小鼻に塗布し「すごい、自然な高さと影を作ってくれる最高のアイテム」と感心したようにコメントしていました！
■動画もチェック
動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！