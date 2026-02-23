イタリア・フィレンツェ発のレザーブランド「イル ビゾンテ」から、日本限定コレクション“VINTAGE COMBINATION LEATHER”が2026年3月1日に登場します。ヴィンテージ感のあるレザーにヌメ革を組み合わせた特別仕様で、使うほどに味わいが増すデザインが魅力。バッグから財布、小物まで幅広く展開され、大人の毎日に寄り添う上質なレザーアイテムがそろいます。 ヴィンテージレザーの魅力