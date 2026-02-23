イル ビゾンテ日本限定レザー新作登場♡味わい深いバッグと財布コレクション

イタリア・フィレンツェ発のレザーブランド「イル ビゾンテ」から、日本限定コレクション“VINTAGE COMBINATION LEATHER”が2026年3月1日に登場します。ヴィンテージ感のあるレザーにヌメ革を組み合わせた特別仕様で、使うほどに味わいが増すデザインが魅力。バッグから財布、小物まで幅広く展開され、大人の毎日に寄り添う上質なレザーアイテムがそろいます。

ヴィンテージレザーの魅力



表情豊かなヴィンテージレザーに、ブランドを象徴するヌメ革を組み合わせた日本限定コレクション。

外側の深みあるレザーと内側のヌメ革のコントラストが印象的で、使い込むほどに経年変化を楽しめるデザインに仕上がっています。

カラーは特別カラーのDENIM（デニム）、定番のTESTA DI MORO（テスタ・ディ・モーロ＝ダークブラウン）、NERO（ネロ）の全3色展開。落ち着いた色味で、日常使いから通勤まで幅広く活躍します。

バッグから財布まで豊富に展開



Crossbody Bag[54262303111]は、日常使いしやすいサイズ感のクロスボディバッグで価格は49,500円。必要な荷物をコンパクトに持ち運べるシンプルなデザインが特徴です。

Long Wallet[54262305340]は収納力のあるロングウォレットで価格は68,200円。紙幣やカードを整理しやすく、長く愛用できる一品です。

Wallet[54262307741]は持ち運びしやすいコンパクトウォレットで価格は39,600円。ミニバッグ派にも使いやすいサイズ感が魅力です。

Coin Purse[54262305642]は小銭をスマートに収納できるコインケースで価格は20,900円。日常使いに便利な小物として活躍します。

展開は全12型で、バッグ1型、財布8型、その他スモールレザーグッズ3型をラインアップ。

価格帯はバッグ49,500円、ウォレット27,500円～68,200円、その他スモールレザーグッズ10,450円～20,900円です。

発売日：2026年3月1日（日）

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア／イル ビゾンテ公式オンラインストア

※店舗によって取扱い内容が異なります。

長く愛せる限定レザー



日本限定で登場するヴィンテージコンビネーションレザーは、使い込むほどに味わいが深まる特別なシリーズ。落ち着いたカラーと上質な素材感は、大人の女性の毎日に自然になじみます。

バッグや財布など幅広く展開されているので、自分用にはもちろんギフトにもおすすめ♡革の魅力を存分に楽しめるアイテムをぜひチェックしてみてください。