ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来木原龍一組（木下グループ）も登場。演技中に三浦の衣装のファスナーを上げる予想外のハプニングが発生。2014年ソチ大会で木原とペアを組んで出場し、TBS系「ひるおび」に出演した高橋成美さんが理由を説明した。2人がリンクの上で華麗な演技を見せている途中だった。