若く見せたいだけなのに、なぜか“無理している”ように見えてしまう。そんな違和感を覚えたことはありませんか？これ、単純に派手だから問題なのではありません。年齢を重ねた今の自分と、選んでいる服のバランスが合っていないことが、「おばさん感」と呼ばれる印象につながるのです。トレンドをそのまま着てしまう流行の色やシルエットをそのまま取り入れていませんか？すると、コーディネートだけが前面に出てしまうことがあり