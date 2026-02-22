若く見せたいのにおばさん感が出る？大人世代がやりがちな「若作りファッション」
若く見せたいだけなのに、なぜか“無理している”ように見えてしまう。そんな違和感を覚えたことはありませんか？これ、単純に派手だから問題なのではありません。年齢を重ねた今の自分と、選んでいる服のバランスが合っていないことが、「おばさん感」と呼ばれる印象につながるのです。
トレンドをそのまま着てしまう
流行の色やシルエットをそのまま取り入れていませんか？すると、コーディネートだけが前面に出てしまうことがあります。若い世代向けに作られたデザインは、体型や肌質とのバランスが前提になっていない場合も。
「細い・短い＝若い」という思い込み
タイトなシルエットや短め丈は、若々しさの象徴と思われがちです。しかし体のラインが変化している大人世代では、かえってマイナス面を強調しすぎることがあります。
若見えする人は、体型を隠すのではなく、今の体に合うバランスを選んでいるもの。程よいゆとりや落ち感のある素材は、自然な軽さを生みます。
足しすぎは“重さ”になる
明るい色、甘いデザイン、大きめアクセサリー。若さを意識するあまり、要素を重ねすぎると統一感が失われます。大人世代の若見えは、清潔感と調和が軸。色数を抑える、質感をそろえる、小物を主張させすぎない。それだけでおしゃれ感が上がりますし、印象が落ち着くでしょう。
若作りファッションは「若さを足す」発想。若見えファッションは「今の自分に合わせ直す」発想。些細な違いですが、周囲に与える印象は大きく変わります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はファッションスタイリスト、カラーコンサルタントなどの一般的な知見を参考に、編集部が再構成しています
