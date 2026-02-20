東京・赤坂のサウナ店で施設を利用していた夫婦が死亡した火事で、過去にも別の部屋で利用客がサウナ室内に閉じ込められるトラブルがあったことが、新たにわかりました。■いまはひっそり…夫婦死亡した個室サウナ夫婦が亡くなった「個室サウナ」は、いま…。記者「店の明かりは消えひっそりとしています」近隣住民「2月の初めぐらいですかね。多分関係者の方が荷物を全部出して、トラックに全部荷物をのせて、最後に出ていって終