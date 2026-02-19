東京・歌舞伎町の「トー横」で知り合った少女らに売春をあっせんしていたとして、派遣社員の30歳の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】歌舞伎町｢トー横｣で「いもけんぴ」と呼ばれる派遣社員の男（30）を逮捕当時13歳の女子中学生を脅し売春させたなどの疑い売春あっせん繰り返したか警視庁■｢トー横｣で「いもけんぴ」と呼ばれる男（30）逮捕女子中学生を脅し売春させたなどの疑い児童福祉法違反などの疑いで逮捕さ