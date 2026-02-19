日本選手が次々とメダルを獲得、熱戦で盛り上がるミラノ・コルティナ冬季オリンピック。しかし華やかな競技の裏で、今問題になっているのが誹謗中傷。【映像】安藤美姫が過去の酷い誹謗中傷を“ジェスチャー”で伝える様子（実際の映像）『ABEMA Prime』では、日本選手への誹謗中傷の議論の中で、元プロスケーターの安藤美姫が自身の経験を振り返り、考えを語った。■「袋とじ」に「中傷の手紙」 10代で直面した過酷な現実安