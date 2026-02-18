元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、17日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身がプロデューサーを務める「あちこちオードリー」の大ピンチを振り返った。先週の番組表を振り返るコーナー。佐久間氏は「自分の番組にタイムテーブル上で大ピンチがあって。オードリー若林君が1週間声出なくて」と、オードリー若林正恭が体調不良で休養し、急きょ番組を欠席した