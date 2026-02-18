慢性硬膜下血腫の手術を行った神奈川県の黒岩祐治知事が、無事に復帰した姿を見せた。１８日までに自身のインスタグラムを更新。まずは１５日の投稿で「今日から公務に復帰しました」と報告し、小田原市で開催された救急救命士フォーラムで講師を務める姿をアップした。神奈川県は今月４日、黒岩知事が慢性硬膜下血腫と診断され入院したと発表した。県によると、数日前から頭痛や足のもつれといった自覚症状があったことから