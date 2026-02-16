ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、2026年3月4日から2027年3月30日まで※、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を届けます。ここでは、25周年の特別だらけの“祭り”を、もっと楽しめる期間限定のフードとグッズの最新情報を案内します。※開催期間は変更になる場合があります■知らないジブンが騒ぎ出す。パレードを盛