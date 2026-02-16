【 Discover U!!!】USJが、“祭り”を楽しむ特別なフード＆グッズを大公開！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、2026年3月4日から2027年3月30日まで※、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を届けます。

ここでは、25周年の特別だらけの“祭り”を、もっと楽しめる期間限定のフードとグッズの最新情報を案内します。

※開催期間は変更になる場合があります

■知らないジブンが騒ぎ出す。

パレードを盛り上げる、ポケモンやマリオたちの期間限定グッズにパーク開業当初のアトラクションにまつわるアイテムも誕生！

25周年のパークでは、レストランもフードカートも、この“祭り”を盛大に盛り上げるスペシャルフードが目白押し！ パーク25周年を記念しアニバーサリー感満載のメニューが続々と登場します。

手軽にお腹を満たせる“食べ歩き”フードでは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションした、見た目もアイデアもパロディ全開の“本気パロ”メニューが登場！

パークの定番“食べ歩き”フードのポップコーンとターキーレッグは、まさかの驚きのフードに大変身！ そして、パーク開業時から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」では、25周年を記念しメニューをフルリニューアルします。

ゲストから根強い人気を誇る「メルズ・ドライブイン」、「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされた25周年オリジナルコースターがセットになったスペシャルなメニューを販売します。

パークグッズでは、25周年記念の盛大な“祭り”『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』オリジナルグッズや、映画ファンにはたまらない、『E.T.』『バック・トゥ・ザ・フューチャー 』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』が豪華コラボレーションしたスペシャルグッズなど、フードもグッズもパーク一体となって、25周年の“祭り”を盛大に盛り上げます。

■インパクト大の“本気パロ”食べ歩きフード

あの人気商品の数々をユニバーサル・スタジオ・ジャパンがパロディ！？

アニバーサリー感満載のフード＆驚きのコラボメニューにワクワク！ サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボした、見た目もアイデアもパロディ感全開の“本気パロ”食べ歩きフード が登場します。

「ユニバーサル・マーケット」【販売開始：2026年3月3日〜】では、みんな大好きサーティワンの大人気アイスクリームを再現したサクサクのチュリトス「サーティワン・チュリトス​ 〜ポッピングシャワー〜​」、「サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」、キユーピーからは、見た目もマヨネーズそのまま！ コーンとマヨがたっぷり詰まった、インパクト満点の「マヨマヨツナマヨコーンまん」、伊藤ハムは、超BIGな35cm超えのアルトバイエルンが迫力満点の「アルトバイエルン・ドッグ 〜ミート・モンスター〜」、その他、25周年のテーマ“Discover U!!!”をモチーフにした限定ボトルデザインのコカ･コーラなど、“祭り”をさらに盛り上げる、おいしくて楽しい食べ歩きフードが勢ぞろいします。

「パークサイド・グリル」【販売開始：2026年3月3日〜】では、サントリーが手がけるウイスキー「角瓶」の香りが心地よく広がる「ウイスキー角瓶香るティラミス」が登場。一口大で食べ歩きにぴったりな、テイクアウトデザートです。

「ワーフカフェ」【販売開始：2026年4月1日〜】では、昨年も大好評だった、パークでしか味わえない「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」がパワーアップして新登場。マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチした絶品デザートになっています。パークならではのスペシャルなコラボメニューをお見逃しなく！

そのほか、パーク内のカート（「スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート」など【販売開始：2026年3月3日〜】）では、フードカートの定番メニュー同士が、まさかのコラボレーション！

一度はかぶりつきたくなる大人気のターキーレッグは、ふかふかの“まん”生地に包まれ「ターキーレッグ!?まん」に変身！ ポップコーンとチュリトスの想像を超えた最強タッグメニュー、「キャラメルポップコーン!? チュリトス」など、25周年の“祭り”モード全開のオモシロフードが登場します。

■“THE アメリカン”なメニューが勢ぞろい

「スタジオ・スターズ・レストラン」が、“THE アメリカン”なメニューにフルリニューアル！

パーク開業当初から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」【販売開始：2026年3月3日〜】が、25周年を記念してメニューを完全リニューアルします。

“ハリウッドの非日常感あふれる映画スタジオのカフェテリア”のコンセプトはそのままに、BBQポークリブやハンバーガーなど、“THE アメリカン”なメニューが勢ぞろいします。

さらに25周年期間限定メニュー「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」が登場！ 度肝を抜かれるワイルドな骨付き超大型ステーキに、オニオンリングタワーやチーズソースしたたる山盛りポテトまで何もかもが迫力満点のビッグサイズのプレートです。

仲間と囲めば盛り上がること間違いなし！ このスペシャルプレートで、25周年の祝祭ムードをみんなで思いきり楽しんではいかがでしょうか。

■コレクタブル コースターがセットのスペシャルメニュー

25周年オリジナルデザインのコレクタブル コースターがセットのスペシャルメニューが登場

「メルズ・ドライブイン」、「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされたコースター（※セットメニュー1つにつき、ランダムでコースター1枚配布）がセットになった25周年記念メニューを販売します。【販売開始：2026年3月3日〜】

■みんなで一緒に25周年の思い出を持ち帰ろう！

25周年の思い出を持ち帰ろう！ あの頃のワクワクがよみがえるスペシャルアイテム！

開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が、“ランチボックス”として再登場。

さらに、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたウッディー＆ウィニーが、スペシャルドリンクカップになって登場！ ストローについたグローブマークのキャップもポイントです。このほかにも、あの頃のワクワクがよみがえるスペシャルなアイテムが順次登場予定。

■いよいよ始まる25周年をピカチュウやマリオと一緒に祝おう！

“祭り”気分になれるパレードオリジナルグッズが新登場！

25周年をお祝いする盛大な“祭り”！ 『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』の開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズを発売します。

そして、パレードの高揚感をさらに引き上げるアイテムとして、25周年のテーマ“Discover U!!!”がデザインされた「パレードフラッグ」もラインナップ。ゲスト自身が“祭り”の一員として参加できる、特別なグッズを届けます。

いつでもどこでもピカチュウがあなたの相棒に！

連れて歩ける「ショルダーストラップ付きマスコット」や、たくさんのピカチュウがパレードから飛び出してきたかのようなデザインで、“祭り”気分を一気に引き上げる「Tシャツ」、かぶるだけでテンション最高潮になる耳がぴょこぴょこ動く！

まるでピカチュウがはしゃいでいるようなかわいさの「ぬいぐるみハット」、さらに「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオがアクセル全開で駆け抜ける、スピード感あふれるデザインの「Tシャツ」、チェッカーフラッグ柄のデザインに、スーパースターなどのアイテムがアクセントの遊び心満点の「バケットハット」、手にした瞬間からワクワクする、“マリオVSクッパ”の接戦を描いた特別パッケージの「チョコクランチ」など、お気に入りのアイテムを手に、25周年だけの特別な“祭り”を全身で満喫しましょう！

■パークの仲間たちも、25周年のお祝いをする準備万端！

パレードオリジナルグッズや、“Discover U!!!”をテーマにしたアニバーサリーグッズが誕生！

想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて作られた25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現した、超カラフルなアイテムやファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオンや、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティの「ぬいぐるみ」、「マスコットキーチェーン」などが誕生します。

ほかにも、25周年をお祝いするためにパークの仲間たちが大集合したグッズも新登場！ いましか出会えない特別なアニバーサリーグッズで、25周年の“Discover U!!!”を思いきり楽しんでください！

●販売開始：2026年3月2日〜

●販売場所：スペースファンタジー・ステーション、ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなど

■映画アトラクションファン必見！

豪華コラボレーションが実現したスペシャルグッズ

パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』がコラボレーションしたオリジナルグッズが登場！

当時を懐かしむようなヴィンテージ加工を施した「Tシャツ」や、映画フィルムをモチーフにした25周年バージョンとして復刻する「アソートクッキー」など、今年ならではのオリジナルグッズにも注目してください。

●販売開始：2026年3月2日〜

●販売場所：ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなど

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始など予告なく変更する場合があります。また品切れの可能性があります

※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります

（エボル）