人気格闘技イベントBreakingDownのCOO（最高執行責任者）・溝口勇児氏が、閉店を決めたカードショップ「遊楽舎」の店長に厳しい言葉を投げかけ、波紋を広げている。「溝口氏は2月14日、Xを更新し、経営難に加え、誹謗中傷に苦しんだ末、2月末で店じまいを決断した遊楽舎について、《「こんな他責な経営者いるの」って驚くレベル》《経営なめんな》などと痛烈に批判しました。さらに《閉店という決断をするなら、少なくともその