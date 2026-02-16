2026年4月から、SNSで“独身税”として話題となった「子ども・子育て支援金制度」がスタート。この制度について、不信と不満の声が上がっている。【写真】「もう引退してほしい政治家」1位は“自民党のドン”「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策を社会全体で支えるために医療保険制度を通じて被保険者から一定の支援金を徴収し、その財源を子育て支援策に充てる仕組みだ。“独身税”として広まっている言葉の印象から