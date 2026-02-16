◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日）女子ラージヒルを15位で終えた勢藤優花選手が、試合後に今大会を終えた心境を明かしました。勢藤選手はまず3回目の五輪を終えた心境を聞かれると「前回のオリンピックは、こういうたくさんのお客さんが入らない無観客のオリンピックだったので、今回こうやってたくさんの方にジャンプという競技を知ってもらうこともできたし、私の