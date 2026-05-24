北海道士別市は24日、市内のスキージャンプ台付近にいたヒグマ1頭を、自治体判断で発砲可能とする「緊急銃猟」で駆除した。けが人はいない。環境省や市によると、道内での緊急銃猟は昨年10月に次いで2例目とみられる。駆除されたのは体長約1.1メートルの雌のヒグマ。同市朝日町中央のスキージャンプ施設「朝日三望台シャンツェ」やその周辺で18日から繰り返し目撃され、市は施設の利用を中止していた。24日もジャンプ台付近