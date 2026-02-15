フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、銅メダルを獲得した佐藤駿が、現地時間2月14日までに自身のインスタグラムを更新。教え子のメダル決定を受け、競技後に狂喜乱舞する姿が話題となった日下匡力（くさか・ただお）コーチとの2ショットなどを公開した。【写真】「絆が強い」佐藤駿と笑顔満開の日下コーチとの2ショットを見る